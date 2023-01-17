الإرياني: أوكسفام ساوت بين الدولة والحوثيين وتجاهلت الدعم الإيراني

أعرب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني عن أسفه على تقرير منظمة أوكسفام بخصوص الأوضاع في اليمن.

تنديد الإرياني

وأفاد معمر الارياني عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة، تويتر قائلاً: نأسف لتقرير المنظمة، الذي ساوى بين الدولة والميليشيا، وأغفل المسؤولية المباشرة لميليشيا الحوثي الإرهابية والنظام الإيراني عن تفجير الحرب التي خلفها الانقلاب على الدولة، وما ترتب عليها من خسائر بشرية وأضرار مادية وتهجير وتردي للأوضاع الإنسانية.

واسترسل الوزير اليمني، قائلاً: إن التقرير أغفل المسؤولية الكاملة لمبليشيا الحوثي عن فرض القيود على تنقل المدنيين وتدفق المساعدات الإغاثية وحركة البضائع، باستمرارها في قطع الطرق الرئيسية بين المحافظات، وحصار تعز، وإفشال تمديد وتوسيع الهدنة الإنسانية برعاية أممية، وتقويض جهود التهدئة وإحلال السلام في اليمن.

انقلاب مسلح

وأشار الإرياني إلى أن أوكسفام لا تحتاج لجمع وتحليل البيانات لاكتشاف أن مليشيا الحوثي بتوجيه وتخطيط وتسليح إيراني قادت انقلابًا مسلحاً، واقتحمت العاصمة ‎صنعاء، وسيطرت على مؤسسات الدولة، وحاولت إخضاع اليمنيين بقوة السلاح، وحولت مناطق سيطرتها منطلقًا لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية.

واستغرب الارياني تجاهل التقرير احتلال مليشيا الحوثي للمؤسسات الحكومية، ونهبها الخزينة العامة وايرادات الدولة، ووقف الرواتب، وتعطيل الخدمات الأساسية، وتدمير البنية التحتية، وانهيار الاقتصاد الوطني، والتضييق على القطاع الخاص، وقصف المدن والقرى والأحياء السكنية، وموجة التهجير والتشريد، ومصادرة الحريات العامة.