الإرياني: الميليشيات الحوثية تنهب القرى ومزارع المواطنين بالحديدة

كشف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الثلاثاء، أن الميليشيات الحوثية تقوم بعمليات نهب لمزارع المواطنين في محافظة الحديدة.

نهب القرى

وأردف الوزير، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلًا: إن الميليشيات نهبت مساحات واسعة في قرى المحابيب والقعابل والغوانم بمديرية بيت الفقيه بقوة السلاح واعتقلت 9 من أبناء تلك القرى، عادًّا ذلك أحد نتائج تنصل الميليشيا من تنفيذ اتفاق السويد.

واسترسل وزير الإعلام اليمني، أن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة “أونمها” تكتفي بموقف المتفرج أمام جرائم السلب والنهب المنظم الذي تمارسه ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على الدولة بحق أبناء تهامة، وتحويل أراضيهم ومزارعهم إلى مواقع عسكرية واستثمارات خاصة، والتي تصاعدت وتيرتها منذ اتفاق السويد.

موقف واضح

وأكمل الإرياني، أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، أونمها، مطالبين بموقف واضح من هذه الجرائم النكراء، ووقف استغلال ميليشيا الحوثي السافر لاتفاق ستوكهولم لنهب ممتلكات أبناء تهامة، وتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية.