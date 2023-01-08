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بعد خسارته من حرس الحدود

الإسماعيلي يتذيل ترتيب الدوري المصري

2023-01-08 الساعة 9:33
الإسماعيلي يتذيل ترتيب الدوري المصري
المواطن - محمد سمعه

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يُعاني الفريق الكروي الأول بنادي الإسماعيلي في ترتيب الدوري المصري، حيث يتذيل جدول الترتيب بعد أن تلقى عصر اليوم خسارته السابعة في البطولة في موسم 2022/2023.

الإسماعيلي يُعاني

وكان نادي حرس الحدود تفوق على الإسماعيلي اليوم، بثنائية دون رد أحرزها اللاعب مصطفى عبدالرؤوف ” زيكو” في الدقيقتين الـ3 والـ60 من عمر المباراة.

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ويتواجد الإسماعيلي حاليًا في المركز الـ18 والأخير برصيد 7 نقاط فقط من فوز واحد و4 تعادلات و7 هزائم.

وكانت مباريات الجولة الـ12 من الدوري المصري انطلقت يوم الخميس الماضي بفوز الأهلي على إنبي وتعادل الزمالك مع الداخلية، بينما في يوم أمس، فاز بيراميدز على غزل المحلة، وفاز المصري البورسعيدي على الاتحاد السكندري، بجانب فوز مثير لـ فيوتشر على نادي سيراميكا كليوباترا.

وفي ختام مباريات الجولة الـ12 اليوم الأحد، فاز حرس الحدود على الإسماعيلي وتعادل البنك الأهلي سلبًا مع نادي أسوان، بينما تُقام حاليًا مباراتا “سموحة ضد فاركو” و ” طلائع الجيش ضد المقاولون العرب”.

الإسماعيلي وحرس الحدود - ترتيب الدوري المصري

ترتيب الدوري المصري حاليًا

ويتواجد الأهلي في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة، نادي فيوتشر ثانيًا برصيد 26 نقطة، الزمالك في المركز الثالث برصيد 25 نقطة، بيراميدز رابعًا برصيد 23 نقطة، الاتحاد السكندري خامسًا برصيد 18 نقطة، غزل المحلة سادسًا برصيد 18 نقطة.

المصري البورسعيدي في المركز السابع برصيد 17 نقطة، أسوان في المركز الثامن برصيد 16 نقطة، سيراميكا كليوباترا في المركز التاسع برصيد 15 نقطة، المقاولون العرب في المركز العاشر برصيد 15 نقطة، طلائع الجيش في المركز الـ11 في ترتيب الدوري المصري.

الإسماعيلي وحرس الحدود - ترتيب الدوري المصري

البنك الأهلي في المركز الـ12 برصيد 11 نقطة، سموحة في المركز الـ13 وإنبي في المركز الـ14 وحرس الحدود في المركز الـ15 برصيد 10 نقاط لكل منهم.

فاركو في المركز الـ16 برصيد تسع نقاط، الداخلية في المركز الـ17 ” قبل الأخير” برصيد تسع نقاط، الإسماعيلي في المركز الثامن عشر ” الأخير” برصيد سبع نقاط.

الإسماعيلي وحرس الحدود - ترتيب الدوري المصري

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