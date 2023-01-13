الإسماعيلي يتعثر أمام المقاولون ويتذيل ترتيب الدوري المصري

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الإسماعيلي نتائجه المخيبة لـ آمال عشاقه في الدوري المصري، بالخسارة مساء اليوم الجمعة أمام نادي المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ13 من عمر المسابقة.

الإسماعيلي يواصل التعثر

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، استغل المقاولون خطأ في التمرير من أحد لاعبي الدراويش ليُسجل عمر فتحي “سافيولا” الهدف الأول لنادي المقاولون في الدقيقة الخمسين.

ثم تعادل محمد الشامي سريعًا لنادي الإسماعيلي في الدقيقة الـ 53.

وواصل المقاولون العرب ضغطه لينجح في إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب مامادو نياس في الدقيقة الـ62 من ضربة رأسية.

ونجح اللاعب جون أوكولي في إحراز ثالث أهداف نادي المقاولون بالدقيقة الثمانين، بعد انفراد تام بحارس النادي الإسماعيلي، ليحقق المقاولون الفوز بنتيجة 3/ 1 ويصل رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس، بينما يتواجد الدراويش في المركز الـ18 والأخير برصيد سبع نقاط.

نتائج مباريات الجولة الـ13

وكانت مباريات الجولة الـ13 من الدوري المصري انطلقت أول أمس الأربعاء، بفوز سموحة على طلائع الجيش بنتيجة هدفين لهدف، بينما تعادل الداخلية مع البنك الأهلي بثلاثية لكل فريق، وتعادل الزمالك بدون أهداف مع نادي الاتحاد السكندري بينما تعادل فيوتشر مع نادي بيراميدز بهدف لكل فريق.

وفي مباريات أمس الخميس، فاز غزل المحلة على إنبي بهدف، وتعادل الأهلي بدون أهداف مع المصري البورسعيدي.

وفي مباريات اليوم الجمعة، تعادل أسوان مع حرس الحدود بهدف لكل فريق، وتعادل سيراميكا كليوباترا مع فاركو بهدف لكل فريق، بينما خسر الإسماعيلي من المقاولون العرب بنتيجة 3/ 1.