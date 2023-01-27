الإسماعيلي يحقق فوزه الثاني في الدوري المصري بعد 37 يومًا

نجح الفريق الكروي الأول بنادي الإسماعيلي في تحقيق الفوز على الداخلية بنتيجة 3/ 1 مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

الإسماعيلي يعود للفوز

وكان فريق الدراويش، سجل هدفين في الشوط الأول عبر كل من محمد مخلوف وفراس شواط في الدقيقتين الـ22 والـ40، وفي الشوط الثاني سجل نادي الداخلية هدفه الوحيد عبر اللاعب مصطفى فوزي، بينما سجل الدراويش ثالث الأهداف عبر اللاعب محمد الشامي في الدقيقة الـ85.

وكان فريق الدراويش، قبل الفوز على الداخلية، حقق فوزه الأول في الدوري المصري يوم 20 ديسمبر الماضي، بعد فوزه على إنبي بنتيجة هدفين لهدف.

ويتواجد نادي الإسماعيلي حاليًّا في المركز الـ17 قبل الأخير، برصيد 12 نقطة بعد أن حقق فوزين وتعادل 6 مرات وتلقى 8 هزائم.

وكانت مباريات اليوم في افتتاح الجولة الـ16 بالدوري المصري انتهت بتعادل بنتيجة 2/ 2 بين فريقي أسوان وطلائع الجيش، بينما تعادل المقاولون العرب بدون أهداف مع نادي الاتحاد السكندري.