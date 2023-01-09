الإطاحة بحاكم برازيليا عقب اقتحام قصور الرئاسة

أوقفت المحكمة العليا في البرازيل حاكم العاصمة برازيليا لمدة 90 يومًا بسبب قصور أمني، بعد أن اقتحم أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو مؤسسات الحكم في البلاد.

اقتحام القصور

وصدر قرار المحكمة العليا، بعد أن قام آلاف من أنصار الرئيس اليميني بولسونارو باقتحام ونهب مبان حكومية، بينها القصر الرئاسي ومقر البرلمان والمحكمة العليا، ما دفع الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي تسلم مهام منصبه قبل أيام إلى تسليم العاصمة لقوات الأمن الفيدرالية حتى نهاية الشهر الجاري.

وتضمن قرار قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، أيضًا منع منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وتيك توك الدعاية التي تروج لانقلاب.

تحقيقات واسعة

وتحقق السلطات البرازيلية فيما اعتبر أسوأ هجوم على مؤسسات البلاد منذ إعادة الديمقراطية قبل 40 عامًا.

وتسبب المشهد في البرازيل بزلزال يماثل ذلك الذي ضرب الولايات المتحدة أوائل العام الماضي، حينما اقتحم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مقر الكابيتول.

معاقبة الجناة

وتعهد الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بتقديم المسؤولين عن أعمال الشغب إلى العدالة.

وحطم المتظاهرون الغاضبون المعترضون على نتائج الانتخابات الرئاسية نوافذ في مؤسسات الحكم الرئيسية في البلاد وقلبوا الأثاث ودمروا أعمالًا فنية وسرقوا النسخة الأصلية لدستور البلاد لعام 1988، كما تم الاستيلاء على بنادق من مكتب لأمن الرئاسة