الإطاحة بشخص أساء لجهة حكومية عبر مساحة في مواقع التواصل بادعاءات كاذبة

قبضت شرطة الدمام بالمنطقة الشرقية على شخص لإساءته لجهة حكومية بادعاءات كاذبة خلال مشاركته في مساحة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب بيان الأمن العام، جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.