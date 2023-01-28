الإطاحة بشخص بحوزته 131 كجم من نبات القات المخدر

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قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن بحوزته (131) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة العارضة.
وأوضحت الأفواج الأمنية، أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.