الإطاحة بعدد من الجناة تورطوا بعمليات سرقة ونقل مخالفين الحج: شرطان للصلاة وأداء العمرة في الحرمين لغير المحصنين البنك السعودي البريطاني ساب يعلن بدء التسجيل في برنامج تمهير الإسكان قضية استراتيجية وتعزيز الرقابة على السوق العقاري مطلب قصة واقعية لتأثير القلق الشديد على توهم الأصحاء بالمرض 113 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية للمملكة خلال نوفمبر 2022 مشاهد لجريان وتدفق السيول شرق تمير جازان الأعلى حرارة وطريف والقريات الأدنى بـ 5 مئوية التأمينات: 6 حالات لصرف معاش ساند للمستبعدين من العمل توقعات بحالة مطرية غزيرة وبرد وسيول على 7 مناطق
أعلنت المديرية العامة للأمن العام، اليوم الأربعاء، القبض على عدد من المواطنين والمقيمين؛ لارتكابهم حوادث متنوعة، بينها سرقة آليات صرافة ومركبات ونقل مخالفين.
في قبضة رجال الأمن .قد يهمّك أيضاً
#تم_القبض pic.twitter.com/tQizS86Syc
— الأمن العام (@security_gov) January 25, 2023
ونشر الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو يوثق إلقاء القبض على مرتكبي الحوادث.
ألقت قوات الأمن على مواطن بحوزته 134 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر مخبأة داخل حقائب في مركبته.
كما تم القبض على مواطن قام بإتلاف جهازي رصد آلي عمدًا في أحد الطرق العامة، وذلك بحرق أحدهما والعبث بآخر وسرقة محتوياته.
فيما أُلقي القبض على مواطنين قاما بارتكاب حوادث جنائية تمثلت في سرقة المركبات أثناء وقوفها وتفكيكها والمتاجرة بأجزائها.
كما ألقت القوات الأمنية القبض على مواطنين قاما بنقل 11 مخالفة لنظام أمن الحدود، 6 مخالفات من الجنسية الإثيوبية و5 مخالفات من الجنسية الصومالية.
كما أُلقي القبض على 5 مواطنين قاموا بارتكاب حوادث جنائية تمثلت في محاولة سرقة جهاز صراف آلي بسحبه من موقعه بمدينة العيون والسطو على 3 محال تجارية في محافظة الأحساء، وسرقة أموال منها باستخدام مركبة مسروقة من مدينة الدمام.
كما تم القبض على مقيم من الجنسية اليمنية ادعى تعرضه لسلب أوراق الثبوتية ومبالغ مالية من مجهولين تحت تهديد السلاح وقام بكسر زجاج المركبة، وتبين عدم صحة الأقوال وتم ضبط الأموال مخبأة داخل مركبة.