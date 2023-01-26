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بحوزته 14.9 كجم من الحشيش وأقراص مخدرة

الإطاحة بـ مصري عرض وروج مواد مخدرة في الرياض

2023-01-26 الساعة 11:42
الإطاحة بـ مصري عرض وروج مواد مخدرة في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية المصرية بمنطقة الرياض؛ لعرضه وترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مواد مخدرة.

بحوزته مواد مخدرة

وأشارت مكافحة المخدرات إلى أنها ضبطت بحوزته 14.9 كجم من مادة الحشيش المخدر، و14.290 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداو الطبي، و3000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر وسلاحان ناريان و41 طلقة حية ومبلغ مالي.

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تم إحالته إلى النيابة

وأوضحت أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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