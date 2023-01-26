الإطاحة بـ مصري عرض وروج مواد مخدرة في الرياض

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية المصرية بمنطقة الرياض؛ لعرضه وترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مواد مخدرة.
وأشارت مكافحة المخدرات إلى أنها ضبطت بحوزته 14.9 كجم من مادة الحشيش المخدر، و14.290 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداو الطبي، و3000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر وسلاحان ناريان و41 طلقة حية ومبلغ مالي.
وأوضحت أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.