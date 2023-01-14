الإطاحة بـ 3 باكستانيين لسرقتهم قطعًا إلكترونية من المركبات بجدة

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قبضت شرطة محافظة جدة على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية لارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في تكسير زجاج المركبات المتوقفة وسرقة قطع إلكترونية من أجزائها الداخلية.
وحسب بيان الأمن العام، تم ضبط 5 أجهزة بحوزتهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.