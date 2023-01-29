الإطاحة بـ 3 مخالفين بحوزتهم 60 كجم قات في عسير

ألقى مركز الضبط الأمني بالجوة بمحافظة سراة عبيدة في منطقة عسير، اليوم الأحد، القبض على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بحوزتهم (60) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

إجراءات نظامية

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم لجهة الاختصاص.