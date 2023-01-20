الإطاحة بـ 5 مخالفين بحوزتهم 66 كجم من الحشيش في عسير

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير، اليوم الجمعة، على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بحوزتهم (66) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.