الإطاحة بـ 5 مواطنين إثر حادث إطلاق نار لخلاف بينهم

قبضت شرطة منطقة الرياض على 5 أشخاص إثر حادث إطلاق نار لخلاف بينهم في محافظة الدلم.

إحالة للنيابة

وحسب بيان الأمن العام، نتج عن الحادث إصابتان حالتهما مستقرة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.