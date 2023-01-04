الإطاحة بـ 5 مواطنين إثر حادث إطلاق نار لخلاف بينهم

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قبضت شرطة منطقة الرياض على 5 أشخاص إثر حادث إطلاق نار لخلاف بينهم في محافظة الدلم.
وحسب بيان الأمن العام، نتج عن الحادث إصابتان حالتهما مستقرة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.