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سرقوا أموالًا وتم استردادها

الإطاحة بـ 5 مواطنين سرقوا صرافًا آليًّا وسطوا على 3 محال

2023-01-24 الساعة 12:29
الإطاحة بـ 5 مواطنين سرقوا صرافًا آليًّا وسطوا على 3 محال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شرطة محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية القبض على 5 أشخاص؛ لارتكابهم حوادث جنائية.

تفاصيل الواقعة

وأوضحت الشرطة، خلال تغريدة على الحساب الرسمي للأمن العام بموقع تويتر، أن شرطة محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية قبضت على 5 مواطنين لارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في محاولة سرقة جهاز صراف آلي بمدينة العيون بسحبة من موقعة، والسطو على 3 محال تجارية، بمحافظة الأحساء وسرقة أموال منها باستخدام مركبتين مسروقتين من مدينة الدمام (تم استردادهما).

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تم إحالتهم للنيابة

وأشارت الشرطة إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

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