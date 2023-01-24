الإطاحة بـ 5 مواطنين سرقوا صرافًا آليًّا وسطوا على 3 محال

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أعلنت شرطة محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية القبض على 5 أشخاص؛ لارتكابهم حوادث جنائية.
وأوضحت الشرطة، خلال تغريدة على الحساب الرسمي للأمن العام بموقع تويتر، أن شرطة محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية قبضت على 5 مواطنين لارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في محاولة سرقة جهاز صراف آلي بمدينة العيون بسحبة من موقعة، والسطو على 3 محال تجارية، بمحافظة الأحساء وسرقة أموال منها باستخدام مركبتين مسروقتين من مدينة الدمام (تم استردادهما).
وأشارت الشرطة إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.