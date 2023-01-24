الإطاحة بـ 5 مواطنين سرقوا صرافًا آليًّا وسطوا على 3 محال

أعلنت شرطة محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية القبض على 5 أشخاص؛ لارتكابهم حوادث جنائية.

تفاصيل الواقعة

وأوضحت الشرطة، خلال تغريدة على الحساب الرسمي للأمن العام بموقع تويتر، أن شرطة محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية قبضت على 5 مواطنين لارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في محاولة سرقة جهاز صراف آلي بمدينة العيون بسحبة من موقعة، والسطو على 3 محال تجارية، بمحافظة الأحساء وسرقة أموال منها باستخدام مركبتين مسروقتين من مدينة الدمام (تم استردادهما).

تم إحالتهم للنيابة

وأشارت الشرطة إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.