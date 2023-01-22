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بينهم 21 أشعلوا النار في المناطق المحمية

الإطاحة بـ 54 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

2023-01-22 الساعة 1:52
الإطاحة بـ 54 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، ضبط 54 مخالفًا لنظام أمن البيئة خلال أسبوع، ضمن جهود القوات الخاصة للأمن البيئي لضبط المخالفين.

ونشرت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، فيديو يوثق حالات ضبط المخالفين التي تمت خلال أسبوع.

تفاصيل المخالفات

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط 21 مخالفًا لأمن البيئة لإشعالهم النار في المناطق المحمية، ومنها محمية الملك عبدالعزيز الملكية ومحمية الملك سلمان الملكية ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.

كما تم ضبط 14 مخالفًا لنظام البيئة لرعيهم 168 متنًا من الإبل و180 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية.

كما تم ضبط 6 مخالفين لنظام البيئة يعملون على 9 آليات استخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص في منطقة الرياض.

فيما تمكنت الجهات الخاصة بالأمن العام من ضبط 12 مخالفًا لنظام البيئي بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 8 مركبات في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وعسير والحدود الشمالية والجوف، حيث جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.

 

 

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