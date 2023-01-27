الإطاحة بـ 7 مخالفين ظهروا بمحتوى مرئي مخالف للذوق العام

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ضبطت شرطة محافظة جدة، اليوم الجمعة، (6) مواطنين ومقيمة من الجنسية الباكستانية ظهروا في محتوى مرئي مخالف للائحة المحافظة على الذوق العام.
وأوضح الأمن العام، على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.