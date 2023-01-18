تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الفيحاء وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سعود الطبية الإطاحة بـ10 مواطنين و4 سودانيين ارتكبوا مخالفات رعي وظائف شاغرة لدى طيران الإمارات في 3 مدن زوجة رئيس أوكرانيا تغالب دموعها بعد مقتل وزير الداخلية ماتيتش مستمر مع أبها حتى 2024 ريال مدريد يتحرك لضم مبابي الهلال عينه على الصدارة التجارة تستدعي 46 مركبة لاند روفر تاريخ مواجهات رونالدو وميسي قبل كأس موسم الرياض
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 14 مخالفًا لنظام البيئة، 10 مواطنين، و4 مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي 168 متنًا من الإبل، و190 رأسًا من الأغنام في أماكن يُمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك خالد الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز من محمد الملكية.
وأوضح المتحدث الرسمي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكداً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.
وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.