الإطاحة بـ3 مقيمين لحيازتهم 228900 قرص إمفيتامين

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 3 مقيمين من الجنسيات السودانية والسورية والأردنية بمنطقتي الجوف والحدود الشمالية، بحوزتهم 228,900 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في خزان شاحنة.

إحالة للنيابة

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.