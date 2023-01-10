الإطاحة بـ3 مقيمين لحيازتهم 228900 قرص إمفيتامين الأسهم السعودية تغلق منخفضة وظائف شاغرة بفروع شركة المراعي أجواء ربيعية استثنائية في الحدود الشمالية وظائف إدارية شاغرة لدى العليان القابضة مجلس الشورى يناقش تعديل نظام الصندوق السعودي للتنمية عرض أقدم الدوريات الأمنية الميدانية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل مذيعة تتعرض لأزمة صحية طارئة على الهواء مباشرة قرية سعيا في الليث تسجل أعلى كمية أمطار اليوم بـ61.8 ملم التجارة تستدعي نحو 16 ألف غسالة ملابس ماركة HITACHI
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 3 مقيمين من الجنسيات السودانية والسورية والأردنية بمنطقتي الجوف والحدود الشمالية، بحوزتهم 228,900 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في خزان شاحنة.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.