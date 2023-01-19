الإطاحة بمقيمين بحوزتهما 214 جرامًا من مادة الشبو المخدر

قبضت دوريات الأمن في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية على مقيمين من الجنسية الباكستانية، بحوزتهما (214) جراماً من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

الإحالة إلى جهة الاختصاص

وأوضح الأمن العام، في بيان له، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.