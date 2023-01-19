الإطاحة بمقيمين بحوزتهما 214 جرامًا من مادة الشبو المخدر

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قبضت دوريات الأمن في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية على مقيمين من الجنسية الباكستانية، بحوزتهما (214) جراماً من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).
وأوضح الأمن العام، في بيان له، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.