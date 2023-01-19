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جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية

الإطاحة بمقيمين بحوزتهما 214 جرامًا من مادة الشبو المخدر

2023-01-19 الساعة 12:12
الإطاحة بمقيمين بحوزتهما 214 جرامًا من مادة الشبو المخدر
المواطن - فريق التحرير

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قبضت دوريات الأمن في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية على مقيمين من الجنسية الباكستانية، بحوزتهما (214) جراماً من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

الإحالة إلى جهة الاختصاص

وأوضح الأمن العام، في بيان له، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

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