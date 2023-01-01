الإطاحة بمقيم بحوزته 5.5 كجم ميثامفيتامين مخدر

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية، بحوزته (5.5) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).
وأوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، في بيان عبر حسابها في “تويتر”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.