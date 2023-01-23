الإطاحة بمواطن أتلف جهازي رصد آلي عمدًا بالنبهانية

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قبضت شرطة محافظة النبهانية بمنطقة القصيم على مواطن لإتلافه جهازي رصد آلي عمدًا في أحد الطرق العامة، وذلك بحرق أحدهما والعبث بالآخر وسرقة محتوياته.
وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.