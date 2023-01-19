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تم إحالته للنيابة العامة

الإطاحة بمواطن بحوزته لوحات مركبات مسروقة ومخدرات

2023-01-19 الساعة 6:14
الإطاحة بمواطن بحوزته لوحات مركبات مسروقة ومخدرات
المواطن - فريق التحرير

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قبضت دوريات الأمن في منطقة الرياض على مواطن بحوزته لوحات مركبات مسروقة ومادتا الشبو والحشيش المخدرتان.

إحالة للنيابة

وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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