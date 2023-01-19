الإطاحة بمواطن بحوزته لوحات مركبات مسروقة ومخدرات

قبضت دوريات الأمن في منطقة الرياض على مواطن بحوزته لوحات مركبات مسروقة ومادتا الشبو والحشيش المخدرتان.

إحالة للنيابة

وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.