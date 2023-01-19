الإطاحة بمواطن بحوزته لوحات مركبات مسروقة ومخدرات

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قبضت دوريات الأمن في منطقة الرياض على مواطن بحوزته لوحات مركبات مسروقة ومادتا الشبو والحشيش المخدرتان.
وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.