الإطاحة بمواطن بحوزته 120 كجم من القات

قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بقطاع تهامة، في منطقة عسير، على مواطن بحوزته 120 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة داخل مركبته.

إيقاف

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص، وفقًا لبيان الأمن العام.