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جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

الإطاحة بمواطن بحوزته 7350 قرصاً مخدراً وسلاحاً نارياً

2023-01-07 الساعة 2:57
الإطاحة بمواطن بحوزته 7350 قرصاً مخدراً وسلاحاً نارياً
المواطن - فريق التحرير

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تمكنت دوريات الأمن بمحافظة بيشة بمنطقة عسير، اليوم السبت، من القبض على مواطن بحوزته (7350) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

اتخاذ الإجراءات النظامية

وأوضح الأمن العام، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه كان بحوزته سلاح ناري، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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