الإطاحة بمواطن بحوزته 7350 قرصاً مخدراً وسلاحاً نارياً

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تمكنت دوريات الأمن بمحافظة بيشة بمنطقة عسير، اليوم السبت، من القبض على مواطن بحوزته (7350) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.
وأوضح الأمن العام، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه كان بحوزته سلاح ناري، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.