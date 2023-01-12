الإطاحة بمواطن بحوزته 84 كجم قات مخدر في جازان

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قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن بحوزته 84 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة الدائر.
وأوضح الأمن العام، في بيان له عبر “تويتر”، أنه تم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.