الإطاحة بمواطن ظهر في مقطع مرئي يمس بالقيم الدينية داخل المسجد النبوي

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ضبطت القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي الشريف، مواطنًا ظهر في مقطع مرئي يتحدث بمحتوى يمس بالقيم الدينية وتبين أنه يعاني من اعتلالات نفسية.
وحسب الأمن العام، جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للجهة المختصة.