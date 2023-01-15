الإطاحة بمواطن لاعتدائه على آخر بعد النصب عليه

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قبضت شرطة محافظة الطائف على مواطن لارتكابه حادثة جنائية تمثلت في النصب على مندوب توصيل بطلب بضاعة وبعد تسلمها هرب من الموقع دون دفع قيمتها.
وحسب بيان الأمن العام، أثناء محاولة المندوب إيقافه بتعلقه بالمركبة سقط على الأرض وأصيب إصابة طفيفة.
وتم إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة، وجار اتخاذ اللازم حيال من وثق ونشر محتوى مرئيًا بالحادثة لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.