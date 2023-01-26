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قُتل فيها 1700 عراقي لدوافع إرهابية

الإعدام لـ 14 مُدانًا بتنفيذ مجزرة سبايكر في العراق

2023-01-26 الساعة 3:49
الإعدام لـ 14 مُدانًا بتنفيذ مجزرة سبايكر في العراق
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف الرصافة في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، أحكامًا بالإعدام بحق أربعة عشر مجرمًا إرهابيًا عن جريمة الاشتراك في مجزرة سبايكر عام 2014.

دوافع إرهابية

وبحسب بيان المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى فإن المجرمين الإرهابيين اشتركوا في تنفيذ مجزرة سبايكر بعد قتلهم أكثر من 1700شخص من طلاب القاعدة العسكرية لدوافع إرهابية في محافظة صلاح الدين (125 كم شمال غرب بغداد) بالتزامن مع هجوم تنظيم داعش على محافظات شمال العراق ومن بينها محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار (شمال غرب).

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وأشار المجلس الاعلى للقضاء الى أن هذه الاحكام بحق المجرمين الإرهابيين تأتي استنادًا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.

جريمة داعش

وكان تنظيم داعش قد نفذ في 12 يونيو عام 2014 بمشاركة مسلحين عراقيين الإعدام بأكثر من 1700 جندي عراقي بمدرسة عسكرية للتدريب وعناصر أمن في قاعدة “سبايكر” العسكرية بالقرب من مدينة تكريت عاصمة محافظة صلاح الدين رميًا بالرصاص.

 

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