الإعدام لـ 14 مُدانًا بتنفيذ مجزرة سبايكر في العراق

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أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف الرصافة في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، أحكامًا بالإعدام بحق أربعة عشر مجرمًا إرهابيًا عن جريمة الاشتراك في مجزرة سبايكر عام 2014.
وبحسب بيان المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى فإن المجرمين الإرهابيين اشتركوا في تنفيذ مجزرة سبايكر بعد قتلهم أكثر من 1700شخص من طلاب القاعدة العسكرية لدوافع إرهابية في محافظة صلاح الدين (125 كم شمال غرب بغداد) بالتزامن مع هجوم تنظيم داعش على محافظات شمال العراق ومن بينها محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار (شمال غرب).
وأشار المجلس الاعلى للقضاء الى أن هذه الاحكام بحق المجرمين الإرهابيين تأتي استنادًا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.
وكان تنظيم داعش قد نفذ في 12 يونيو عام 2014 بمشاركة مسلحين عراقيين الإعدام بأكثر من 1700 جندي عراقي بمدرسة عسكرية للتدريب وعناصر أمن في قاعدة “سبايكر” العسكرية بالقرب من مدينة تكريت عاصمة محافظة صلاح الدين رميًا بالرصاص.