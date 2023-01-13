الإعلان عن حكام مباراتي اليوم بدوري روشن

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي اليوم ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

حكام مواجهتي اليوم

ويدير سلطان الحربي حكم مباراة أبها ضد ضمك على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ويساعده عمر الجمل وعماد عسكر، والحكم الرابع فريح الجلعود، عبدالله الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده محمد العرمطي.

ويقود سامي الجريس مباراة الخليج والوحدة على استاد الأمير محمد بن فهد في دوري روشن السعودي، ويساعده سعد السبيعي وإبراهيم الدخيل، محمد العمري حكمًا رابعًا، حكم الفيديو سلطان العكيري ويساعده محمد الهويش.

جدول ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الصدارة برصيد 29 نقطة، الشباب ثانيًا بـ26 نقطة، بالتساوي مع الهلال والتعاون، ثم الاتحاد برصيد 25 نقطة.

ويتواجد الفتح في المركز السادس برصيد 18 نقطة، بالتساوي مع ضمك والطائي، وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تاسعًا برصيد 16 نقطة، بالتساوي مع أبها والرائد، ثم الوحدة برصيد 12 نقطة، متساويًا مع الفيحاء.

ويحتل العدالة المركز الـ14 برصيد 8 نقاط، يليه الخليج بـ7 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين.