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ضمن منافسات الجولة الـ13

الإعلان عن حكام مباراتي اليوم بدوري روشن

2023-01-13 الساعة 2:06
الإعلان عن حكام مباراتي اليوم بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي اليوم ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

حكام مواجهتي اليوم

ويدير سلطان الحربي حكم مباراة أبها ضد ضمك على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ويساعده عمر الجمل وعماد عسكر، والحكم الرابع فريح الجلعود، عبدالله الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده محمد العرمطي.

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ضمك
لاعبو ضمك – المصدر @DAMAC_CLUB

ويقود سامي الجريس مباراة الخليج والوحدة على استاد الأمير محمد بن فهد في دوري روشن السعودي، ويساعده سعد السبيعي وإبراهيم الدخيل، محمد العمري حكمًا رابعًا، حكم الفيديو سلطان العكيري ويساعده محمد الهويش.

الوحدة
لاعبو الوحدة في الدوري – المصدر @alwehdaclub1

جدول ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الصدارة برصيد 29 نقطة، الشباب ثانيًا بـ26 نقطة، بالتساوي مع الهلال والتعاون، ثم الاتحاد برصيد 25 نقطة.

النصر
لاعبو النصر – المصدر spl

ويتواجد الفتح في المركز السادس برصيد 18 نقطة، بالتساوي مع ضمك والطائي، وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تاسعًا برصيد 16 نقطة، بالتساوي مع أبها والرائد، ثم الوحدة برصيد 12 نقطة، متساويًا مع الفيحاء.

ويحتل العدالة المركز الـ14 برصيد 8 نقاط، يليه الخليج بـ7 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub

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