الإفراج عن أقدم أسير فلسطيني بسجون الاحتلال

قررت سلطات الاحتلال الإفراج عن أقدم سجين فلسطيني، بعد 40 عامًا قضاها وراء القضبان داخل السجون الإسرائيلية.

قرار مفاجئ

وأعلنت وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية، أن إسرائيل أفرجت عن كريم يونس، بشكل مفاجئ، اليوم الخميس، وتركته في الشارع بمدينة رعنانا قرب تل أبيب، دون إبلاغ عائلته.

وينتظر الأسير المحرر استقبال شعبي كبير في الأراضي الفلسطينية، وأراضي الـ48 داخل إسرائيل حيث مسقط رأسه في بلدة عارة.

سبب الاعتقال

يعتبر كريم يونس البالغ من العمر 66 عامًا أقدم أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، حيث تم اعتقاله وهو على مقاعد الدراسة الجامعية في 6 يناير/كانون الثاني عام 1983.

وجاء الاعتقال وقتها، بتهمة الانتماء لحركة فتح، وحيازة أسلحة، وقتل جندي إسرائيلي.

عقوبة الإعدام

وتقول وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينيين إن إسرائيل رفضت على مدار السنين الماضية، الإفراج عن كريم يونس وعدد من رفاقه الآخرين المعتقلين قبل اتفاق أوسلو عام 1993. وكانت المحكمة العسكرية في مدينة اللد أصدرت حكمًا بحق كريم بالإعدام شنقًا، قبل أن تعدل عن قرارها بتخفيف العقوبة من الإعدام إلى السجن مدى الحياة، والذي تم تحديده لاحقًا بـ40 عامًا.