الإنتر يهزم نابولي ويُقدم هدية لميلان بـ الدوري الإيطالي

نجح نادي إنتر ميلان في تحقيق فوز ثمين على نادي نابولي المتصدر في الجولة الـ16 من الدوري الإيطالي، حيث فاز الإنتر بهدف دون رد.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح اللاعب البوسني إدين دجيكو في إحراز الهدف الوحيد للمباراة بالدقيقة الـ57.

هزيمة متصدر الدوري الإيطالي

ونجح إنتر ميلان في المحافظة على الفوز ليُصبح رصيده 33 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد نابولي عند 41 نقطة في المركز الأول.

وكانت مباريات الدوري الإيطالي أمس الأربعاء انتهت بفوز ميلان على فريق ساليرنيتانا بهدفين لهدف، بينما فاز سامبدوريا على ساسولو بثنائية لهدف، وتعادل تورينو مع هيلاس فيرونا بهدف لكل فريق، بينما تعادل سبيزيا مع نادي أتالانتا بهدفين لكل فريق، وفاز روما على بولونيا بهدف دون رد.

بينما فاز ليتشي على لاتسيو بثنائية لهدف، وتعادل فيورنتينا مع مونزا بهدف لكل فريق.

وفاز يوفنتوس على فريق كريمونيزي بهدف دون رد، أما إمبولي فتعادل مع أودينيزي بهدف لكل فريق.

وتنطلق مباريات الجولة الـ17 من الكالتشيو بعد غدًا السبت بإقامة 3 مباريات وهم “فيورنتينا ضد ساسولو، يوفنتوس ضد أودينيزي، مونزا ضد إنتر ميلان”.

وفي يوم الأحد المقبل تُقام مباريات “ساليرنيتانا ضد تورينو، لاتسيو ضد إمبولي، سبيزيا ضد ليتشي، سامبدوريا ضد نابولي، ميلان ضد روما”.

وتُختتم مباريات الجولة السابعة عشرة يوم الاثنين بمباراتي “هيلاس فيرونا ضد كريمونيزي، بولونيا ضد أتالانتا”.