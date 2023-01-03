الإندبندنت: طالبان تشن حربًا ضد المرأة الأفغانية

تعاني أفغانستان من أزمة جوع كبيرة، نتيجة قرار منع المرأة من العمل في أنشطة الإغاثة الإنسانية، مما أدى إلى تعليق أغلب منظمات الإغاثة ومؤسسات المساعدات الإنسانية أعمالها في أفغانستان، علاوة على توقف مؤقت لبعض برامج الأمم المتحدة.

أزمة جوع

وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنه في هذه الدولة التي نالت منها الأزمات، حتى بلغت نسبة الفقر فيها 97%، ويعاني 20 مليون شخص من سكانها من الجوع، ويحتاج الملايين فيها إلى مساعدات إنسانية، ويبيع الآباء والأمهات الكُلى حتى يطعموا الأطفال، ولا يزال حكامها المتشددون يعارضون عمل المرأة لصالح منظمات غير حكومية.

وتقول الصحيفة إنه في أفغانستان، لا يمكن وصف الهجوم على المرأة بأنه حملة قمعية وقاسية تنتهك حقوق المرأة فحسب، بل هو حرب على المرأة.

قرار خطير

وحثت قوى عالمية طالبان على التراجع عن قرارها المتهور الخطير، وقال مسؤولون أمميون إن طواقم العمل النسائية لها أهمية كبيرة لأنشطة الإغاثة الإنسانية.

وأشارت الجارديان إلى أن طالبان اتخذت سلسلة من القرارات التي تعمق الحرمان في مجتمع المرأة الأفغانية، إذ سبق لطالبان أن منعت التحاق الفتيات بالجامعات، علاوة على المراهقات اللاتي منعن من الخروج من المنزل لتلقي التعليم منذ حوالي عام ونصف.

منع المرأة

وحذرت الصحيفة من أن هذا النهج يعني أنه لن تكون هناك طبيبات ولا معلمات جاهزات للانضمام إلى سوق العمل في الفترة المقبلة.

وأعلنت طالبان قبيل الاستيلاء على السلطة مجددًا في البلاد أنها لن تكرر نهجها أثناء حكم البلاد في التسعينيات من القرن العشرين، لكن الأشهر القليلة الماضية أثبتت عكس ذلك تمامًا، وأكدت أن الحركة المتشددة عادت إلى سيرتها الأولى.

ونفذت الحركة أول إعدام علني لها الشهر الماضي، علاوة على العودة إلى الجلد بالسياط في الشوارع والميادين العامة، وهو ما شمل عدة أشخاص، بينهم نساء.