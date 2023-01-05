الإيطالي أورساتو يطرد أحد أعضاء الجهاز الفني بـ الهلال

أقدم الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو على طرد أحد أعضاء الجهاز الفني بفريق الهلال، في الدقيقة الـ30 من مباراة الاتحاد في الجولة الـ12 ببطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

والتقطت عدسات الكاميرا أورساتو وهو يمنح البطاقة الحمراء بوجه أحد أعضاء الجهاز الفني في الفريق الكروي الأول بأزرق الرياض بعد مرور نصف ساعة من الشوط الأول.

ويتقدم الأزرق بهدف دون رد سجله المهاجم النيجيري أوديون إيغالو.