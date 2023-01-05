الإيطالي أورساتو يطرد أحد أعضاء الجهاز الفني بـ الهلال

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أقدم الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو على طرد أحد أعضاء الجهاز الفني بفريق الهلال، في الدقيقة الـ30 من مباراة الاتحاد في الجولة الـ12 ببطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء لأحد أفراد الطاقم الفني بنادي الهلال 🟥#الاتحاد_الهلال | #SSC pic.twitter.com/EEFkZNfbQ3قد يهمّك أيضاً
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 5, 2023
والتقطت عدسات الكاميرا أورساتو وهو يمنح البطاقة الحمراء بوجه أحد أعضاء الجهاز الفني في الفريق الكروي الأول بأزرق الرياض بعد مرور نصف ساعة من الشوط الأول.
ويتقدم الأزرق بهدف دون رد سجله المهاجم النيجيري أوديون إيغالو.