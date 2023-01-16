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ضمن منافسات دوري روشن

الاتحاد الأكثر استحواذًا بالجولة الـ13

2023-01-16 الساعة 4:52
الاتحاد الأكثر استحواذًا بالجولة الـ13
المواطن - فريق التحرير

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ظهر الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو بشكل مميز ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، لينجح في تصدر قائمة مميزة.

الاتحاد الأكثر استحواذًا للكرة

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أعلى 5 فرق استحواذًا للكرة، وجاء الاتحاد في الصدارة بنسبة وصلت إلى 77%، حيث تألق ضد الباطن، وفاز بنتيجة 2/1.

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الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ثانيًا في قائمة الأعلى استحواذًا على الكرة ضمن منافسات الجولة الـ13، بـ76.4%، يليه الوحدة بنسبة وصلت إلى 68.5%، ثم الفتح بنسبة تبلغ 57.3%، يليه التعاون بـ55%.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

جدول ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة الـ13، كالتالي؛ النصر في الصدارة برصيد 30 نقطة، الهلال ثانيًا بـ30 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد، ثم الشباب برصيد 27 نقطة.

النصر
لاعبو النصر – المصدر spl

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس برصيد 26 نقطة، ثم أبها بـ19 نقطة، يليه الفتح برصيد 18 نقطة، بالتساوي مع ضمك والطائي، وبفارق نقطتين عن الاتفاق والرائد، ثم الفيحاء بـ15 نقطة.

ويحتل الوحدة المركز الـ13 برصيد 12 نقطة، ثم الخليج برصيد 10 نقاط، يليه العدالة برصيد 8 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub

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