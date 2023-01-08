الاتحاد الأكثر حضورًا بـ200 ألف مشجع

تواصل جماهير نادي الاتحاد دعم الفريق الأول لكرة القدم بأعداد كبيرة في المدرجات ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي هذا الموسم.

جماهير الاتحاد تتصدر

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن ترتيب الحضور الجماهيري بعد مرور 11 جولة، وجاء كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ200 ألف و665 مشجعًا من 6 مباريات على ملعبه.

وحل النصر ثانيًا خلف الاتحاد بـ116 ألف و539 مشجعًا، ثم العدالة بـ68 ألفًا و539 مشجعًا، يليه الفتح بـ53 ألفًا و730 مشجعًا، ثم الهلال بـ53 ألفًا و729 مشجعًا، يليه الرائد بـ44 ألفًا و188 مشجعًا، ثم الطائي بـ37 ألفًا و357 مشجعًا.

ويحتل التعاون المركز الثامن بـ36 ألفًا و576 مشجعًا، ثم أبها بـ34 ألفًا و823 مشجعًا، يليه الخليج بـ34 ألفًا و318 مشجعًا، والشباب بـ33 ألفًا و13 مشجعًا، الاتفاق 31 ألفًا و779 مشجعًا، الفيحاء 20 ألفًا و29 مشجعًا، الباطن 17 ألفًا و660 مشجعًا، ضمك 16 ألفًا و319 مشجعًا، والوحدة بـ10 آلاف و140 مشجعًا.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة الـ12، كالتالي؛ النصر في الصدارة برصيد 29 نقطة، الشباب ثانيًا بـ25 نقطة، بالتساوي مع الهلال، ثم الاتحاد برصيد 24 نقطة، يليه التعاون بـ23 نقطة.

ويقع ضمك في المركز السادس برصيد 18 نقطة، ثم الطائي برصيد 18 نقطة، وحل الاتفاق ثامنًا برصيد 16 نقطة، بالتساوي مع أبها، ثم الفتح برصيد 15 نقطة، متساويًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد.

ويحتل الوحدة المركز الـ12 برصيد 12 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء، والعدالة بـ8 نقاط، يليه الخليج بـ7 نقاط، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين.