الاتحاد الأكثر حضورًا جماهيريًا هذا الموسم

يواصل جمهور الاتحاد دعم الفريق الأول لكرة القدم بأعداد كبيرة في المدرجات ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

جمهور الاتحاد يتصدر

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن ترتيب الحضور الجماهيري بعد مرور 14 جولة، وجاء كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ220 ألف و359 مشجعًا من 7 مباريات على ملعبه.

وحل النصر ثانيًا خلف الاتحاد بـ139 ألف و797 مشجعًا، ثم العدالة بـ83 ألفًا و454 مشجعًا، يليه الفتح بـ66 ألفًا و464 مشجعًا، ثم الرائد بـ65 ألفًا و797 مشجعًا، يليه الهلال بـ62 ألفًا و598 مشجعًا، ثم الشباب بـ43 ألفًا و867 مشجعًا.

ويحتل الطائي المركز الثامن بـ43 ألفًا و498 مشجعًا، ثم التعاون بـ42 ألفًا و804 مشجعًا، يليه الخليج بـ42 ألفًا و214 مشجعًا، وأبها بـ36 ألفًا و570 مشجعًا، الاتفاق 31 ألفًا و779 مشجعًا، الباطن 21 ألفًا و154 مشجعًا، الفيحاء 20 ألفًا و29 مشجعًا، ضمك 19 ألفًا و106 مشجع، والوحدة بـ12 ألفًا و252 مشجعًا.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ14، كالتالي؛ النصر في الصدارة برصيد 33 نقطة، ثم الهلال برصيد 32 نقطة، الاتحاد ثالثًا بـ31 نقطة، وبفارق نقطتين عن الشباب، ثم التعاون بـ28 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز السادس برصيد 21 نقطة، ثم أبها بـ19 نقطة، يليه الفتح والطائي برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتفاق والرائد، ثم الوحدة بـ15 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء.

وجاء الخليج في المركز الـ14 برصيد 13 نقطة، ثم العدالة برصيد 9 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط.