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بموجب لوائح جديدة اعتبارًا من الخميس

الاتحاد الأوروبي يسمح بتناول الصراصير والديدان

2023-01-24 الساعة 11:41
الاتحاد الأوروبي يسمح بتناول الصراصير والديدان
المواطن - فريق التحرير

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من المقرر أن يتم السماح باعتبار صراصير المنزل ويرقات الدودة القشرية، غذاء داخل الاتحاد الأوروبي، بموجب لوائح جديدة.

الصراصير المجمدة

ومن الممكن بداية من اليوم الثلاثاء، استخدام الصراصير المجمدة أو المجففة أو في صورة مسحوق، أما يرقات الدودة القشرية، فسيسمح باستخدامها في الطعام اعتبارًا من بعد غد الخميس.

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من المعروف أن هناك قواعد مماثلة بالفعل تسري على الجراد المهاجر ويرقات الدودة الصفراء.

وتنظر المفوضية الأوروبية حاليًّا في ثمانية طلبات إضافية من أجل ترخيص تناول الحشرات كغذاء، حيث يتعين على الشركات المصنعة التقدم بطلب للحصول على إذن لكل حشرة ترغب في طرحها في السوق.

اشتراطات

ويجب أن يحمل غلاف الأطعمة التي تحتوي على الحشرات في الاتحاد الأوروبي، على إشارة إلى ذلك، تشمل اسم نوع الحشرة.

وبحسب تقييم المفوضية الأوروبية، فإن صراصير المنزل ويرقات الديدان القشرية، آمنة للاستهلاك الآدمي، ولكنها قد تشكل خطرًا على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الغذائية.

وتُعتبر الحشرات غنية بالبروتين، وهي جزء من الأكلات الشائعة في العديد من الدول.

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