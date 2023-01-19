الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على 37 كيانًا إيرانيًّا

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فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات جديدة بشأن إيران، تشمل 37 كيانًا جديدًا.
وتؤيد فرنسا وهولندا، من بين دول الاتحاد، إدراج الحرس الثوري الإيراني، على قائمة المنظمات الإرهابية، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيضيف 37 كيانًا جديدًا، للعقوبات المفروضة على إيران، خلال الأسبوع المقبل.
من المعروف أن البرلمان الأوروبي، أكد في وقت سابق أنه يتعين على السلطات الإيرانية، إنهاء حملات القمع بشأن مواطنيها، وإدراج المرشد الأعلى علي خامنئي، والرئيس إبراهيم رئيسي إلى قائمة العقوبات.
واندلعت احتجاجات مناهضة للحكومة في إيران، سبتمبر الماضي، وذلك عقب وفاة السيدة الكردية، الإيرانية مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد أن اعتقلتها من جانب شرطة الأخلاق، التي تفرض قواعد مشددة بشأن ملابس النساء.