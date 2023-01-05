الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يطلق مبادرة تحرك معنا بالعلا السبت

أعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، إطلاق مبادرة “تحرك معنا” في محافظة العلا السبت المقبل، بهدف تعزيز ممارسة رياضات المشي والجري وركوب الدراجات بين أفراد المجتمع، لبناء مجتمع صحي مستدام.

ويسعى الاتحاد إلى استقطاب جميع أفراد المجتمع، لاسيما الأشخاص غير الممارسين للأنشطة البدنية، للمشاركة في

هذه البرامج الرياضية.

كيفية التسجيل

ويتيح الاتحاد فرصة التسجيل للمشاركة في فعالية “تحرك معنا” من خلال تطبيق الرياضة للجميع SFA على الأجهزة الذكية،

والموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى الاطلاع على كافة المعلومات الأخرى عبر (هنا).

مبادرات الاتحاد النوعية

وتعد هذه المبادرة إحدى مبادرات الاتحاد النوعية الموجهة لجميع المواطنين والمقيمين من كافة الفئات العمرية ومختلف

مناطق المملكة، وتمثل جزءًا من سلسلة الأنشطة الرياضية، التي يعتزم الاتحاد السعودي للرياضة للجميع تنظيمها خلال الفترة

المقبلة في عدد من المناطق، وسيتاح للمشاركين في هذه الفعالية، المشي والجري لمسافات تتراوح بين 1 و 5 كلم، وركوب

الدراجات لمسافة 10 كلم للكبار (رجال وسيدات)، فيما سيتم إتاحة الفرصة لصغار السن للمشاركة في هذه الفعالية، عبر

المشي أو الجري لمسافة 1 كلم، كما سيتم تهيئة الفعالية لتتناسب مع ذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة في الأنشطة

الرياضية.

فعالية فريدة

وتأتي هذه المبادرة امتدادًا للأنشطة الرياضية التي يطلقها الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية

في الأنشطة الرياضية، الأمر الذي يسهم في تحقيق أحد أهم أهداف الاتحاد، والمتمثلة في بناء مجتمع صحي رياضي.

وتعتبر هذا الفعالية فريدة من نوعها لكونها تتخذ أحد أهم المواقع التراثية في المملكة موقعًا لها، حيث تعد العلا من أهم مواقع

التراث الثقافي والحضاري عبر التاريخ، كما أصبحت العلا إحدى الوجهات السياحية الجديدة التي سلطت عليها الضوء خلال

السنوات الأخيرة، لما تحتويه العلا من طبيعة جبلية ساحرة، وطقس مثالي خاصة في فصل الشتاء، وتسعى المملكة من خلال

الاهتمام بمحافظة العلا، إلى جعلها أهم وجهة سياحية في العالم، من خلال استقطاب أكثر من مليون سائح.