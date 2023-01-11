Icon

5 آلاف ريال عقوبة تجاوز محطة وزن الشاحنات Icon الاتحاد السعودي يكشف تفاصيل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم Icon 13 وظيفة شاغرة بفروع البنك السعودي الفرنسي Icon 4 مخالفين بحوزتهم حطب محلي في قبضة الأمن Icon اتفاقية بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة معادن Icon من باريس إلى أمستردام المطارات الدولية تتأثر بالعطل الأمريكي  Icon بعد ضربة الدولار.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري يقفز Icon مباراتان غدًا في افتتاح الجولة الـ13 بدوري روشن Icon الصحة تتيح الحصول على الجرعة المحدثة ضد كورونا Icon النائب العام يقر إنشاء نيابات جرائم الاحتيال المالي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
تحت إشراف الجمعية العمومية

الاتحاد السعودي يكشف تفاصيل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم

2023-01-11 الساعة 5:35
الاتحاد السعودي يكشف تفاصيل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن تفاصيل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية بالتعاون مع الاتحاد الدولي “فيفا”، تحت إشراف الجمعية العمومية.

توثيق تاريخ كرة القدم السعودية

وأوضح الاتحاد السعودي في بيانه، أنه انطلاقًا من أهمية توثيق تاريخ كرة القدم ليكون ذلك مرجعًا لكافة الرياضيين، تعمل الإدارة بالتعاون مع “فيفا”، على توثيق هذا الأمر، من خلال تقديم مشروع يؤرخ الأحداث التاريخية للكرة السعودية.

قد يهمّك أيضاً
Img

إمكانية تقسيط رسوم الحج على 3 دفعات

Img

ظاهرة فلكية مميزة.. كويكب في تقابل مع الشمس الليلة

فيفا
فيفا

الاتحاد السعودي يكشف الجهات العاملة بالمشروع

وستكون الجهات العاملة في هذا المشروع، كلاً من؛ الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأعضاء المرشحين من منسوبي الأندية أعضاء الجمعية العمومية، وخبراء دوليين في التوثيق الرياضي ترشيحهم من “فيفا“.

وأشار اتحاد الكرة في بيانه، إلى أنه من الممكن أن يستعين فريق العمل بمن يرونه مناسبًا للعمل في مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية.

لجنة الاستئناف - اتحاد القدم - الاتحاد السعودي لكرة القدم - اتحاد القدم - اتحاد الكرة
شعار اتحاد الكرة – المصدر @saudiFF

آلية توثيق تاريخ كرة القدم السعودية

ولفت الاتحاد السعودي في بيانه إلى أن آلية توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، ستكون بناء على طلب من الأندية أعضاء الجمعية العمومية بتعيين من يرونه من منسوبيهم ليكون ممثلًا للنادي.

ويقوم الأعضاء المعينون من الأندية والخبراء الدوليون بتحديد آلية العمل والبرنامج الزمني لمشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، الذي سيكون تحت إشراف الجمعية العمومية باتحاد الكرة.

توثيق كرة القدم السعودية
تفاصيل المشروع – المصدر @saudiFF

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الإطاحة بمقيم بحوزته 5.5 كجم ميثامفيتامين مخدر
أخبار أمنية

الإطاحة بمقيم بحوزته 5.5 كجم ميثامفيتامين مخدر

أخبار أمنية
مشاهد من احتفالات الداخلية بيوم الشرطة العربية 
السعودية اليوم

مشاهد من احتفالات الداخلية بيوم الشرطة العربية 

السعودية اليوم
جامعة نجران تفتح باب القبول للمشاريع البحثية...
السعودية اليوم

جامعة نجران تفتح باب القبول للمشاريع البحثية...

السعودية اليوم
الأرصاد ترفع درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير...
السعودية اليوم

الأرصاد ترفع درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير...

السعودية اليوم
طرد إيران من الأمم المتحدة
العالم

طرد إيران من الأمم المتحدة

العالم
العثور على فنان يمني مشنوقًا بعد خروجه...
العالم

العثور على فنان يمني مشنوقًا بعد خروجه...

العالم
إنفانتينو: أتمنى التوفيق لـ السعودية ومصر في...
كأس العالم

إنفانتينو: أتمنى التوفيق لـ السعودية ومصر في...

كأس العالم
تعليم شقراء: استمرار الدراسة عبر منصة مدرستي...
السعودية اليوم

تعليم شقراء: استمرار الدراسة عبر منصة مدرستي...

السعودية اليوم