الاتحاد بطلًا لـ كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخه

تُوج الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد بلقب كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على نادي الفيحاء مساء اليوم في المباراة النهائية بنتيجة هدفين دون رد.

الاتحاد بطل كأس السوبر السعودي

وسجل المغربي عبدالرزاق حمدالله، الهدف الأول للعميد في الدقيقة الثانية بعد تمريرة متقنة من زميله البرازيلي رومارينيو.

وشهدت الدقيقة الـ29 طرد اللاعب عبدالرحمن السفري لاعب نادي الفيحاء بعد تدخله العنيف على المصري طارق حامد لاعب العميد.

وفي الدقيقة الـ38 تم إلغاء هدف أصفر جدة الثاني بداعي وجود تسلل على اللاعب رومارينيو.

كما شهد الشوط الأول، إهدار اللاعب عبدالرحمن العبود ركلة جزاء للعميد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

حمدالله يفتتح أول الأهداف في السوبر 🔥 الفيحاء 0 × 1 الاتحاد#الفيحاء_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/oRXu8KcYJa — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 29, 2023

ومع بداية الشوط الثاني، سجل حمدالله هدف الاتحاد الثاني من ضربة رأسية في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط.

وظل الاتحاد محافظًا على تقدمه، ليفوز بلقب السوبر السعودي لأول مرة في تاريخه.