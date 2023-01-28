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قبل نهائي كأس السوبر

الاتحاد والفيحاء لا يعرفان التعادل

2023-01-28 الساعة 2:54
الاتحاد والفيحاء لا يعرفان التعادل
المواطن - مروة نبيل

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تنتظر الجماهير مباراة الاتحاد والفيحاء في كأس السوبر السعودي، وسط منافسة قوية بينهما؛ للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

نهائي كأس السوبر غدًا

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد والفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الأحد، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

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وتم طرح الدفعة الأخيرة من تذاكر نهائي كأس السوبر السعودي، اليوم السبت، حيث تبدأ الأسعار من 45 ريالًا وحتى 2200 ريال، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

تذاكر نهائي كأس السوبر السعودي
طرح تذاكر المباراة النهائية – المصدر @SaudiSuperCup

مواجهات الاتحاد والفيحاء

وتُعد مباراة الغد هي المواجهة رقم 12 بينهما في جميع البطولات، ولم يتعادلا في أي لقاء من قبل، حيث نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الفوز 6 مرات، فيما كسب الفيحاء 5 مواجهات.

وتعود آخر مواجهة بين الاتحاد والفيحاء إلى الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ونجح العميد في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون رد.

الاتحاد ضد الفيحاء
جانب من مباراة سابقة بين الاتحاد والفيحاء – المصدر spl

الفريقان يسعيان للفوز

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواصلة تألقه مع مدربه البرتغالي نونو سانتو، والتتويج بلقب كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخه، حيث إنه خسر النهائي مرتين، في 2013 ضد الفتح، وعام 2018 أمام الهلال.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

على الجانب الآخر، يحلم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بقيادة مدربه الصربي فوك رازوفيتش، بالتألق ضد العميد، وحصد اللقب الثاني في تاريخه، بعدما حصد كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الهلال بركلات الترجيح.

الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر spl

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