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ضمن منافسات دوري روشن

الاتحاد والفيحاء لا يعرفان التعادل

2023-01-19 الساعة 1:33
الاتحاد والفيحاء لا يعرفان التعادل
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الاتحاد والفيحاء ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي للظهور بشكل مميز وحصد الثلاث نقاط.

مباراة اليوم

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد والفيحاء عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

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الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، فيما يقع الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 15 نقطة.

الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر spl

تاريخ مواجهات الاتحاد والفيحاء

وسبق أن لعب الاتحاد والفيحاء 8 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم يتعادلا في أي مواجهة من قبل، حيث حقق كل منهما الفوز في 4 لقاءات، ما يزيد من صعوبة مباراتهما اليوم.

ونجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي رومارينيو في تسجيل 4 أهداف من آخر 7 أهداف أحرزها العميد في مرمى الفيحاء.

الاتحاد ضد الفيحاء
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

ويسير العميد بشكل مميز في دوري روشن السعودي قبل مباراة الاتحاد والفيحاء اليوم، حيث نجح في تحقيق الفوز في 8 مباريات، وتعادل 4 مرات وخسر مرة، وتمكن من إحراز 19 هدفًا واهتزت شباكه 6 مرات.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

على الجانب الآخر، تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء من تحقيق الفوز 4 مرات، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر 6 لقاءات في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وسجل 16 هدفًا واستقبل 22 هدفًا.

نادي الفيحاء في دوري روشن
لاعبو الفيحاء – المصدر spl

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