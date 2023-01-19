الاتحاد والفيحاء لا يعرفان التعادل

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تترقب الجماهير مباراة الاتحاد والفيحاء ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي للظهور بشكل مميز وحصد الثلاث نقاط.
ومن المقرر أن يلعب الاتحاد والفيحاء عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، فيما يقع الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 15 نقطة.
وسبق أن لعب الاتحاد والفيحاء 8 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم يتعادلا في أي مواجهة من قبل، حيث حقق كل منهما الفوز في 4 لقاءات، ما يزيد من صعوبة مباراتهما اليوم.
ونجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي رومارينيو في تسجيل 4 أهداف من آخر 7 أهداف أحرزها العميد في مرمى الفيحاء.
ويسير العميد بشكل مميز في دوري روشن السعودي قبل مباراة الاتحاد والفيحاء اليوم، حيث نجح في تحقيق الفوز في 8 مباريات، وتعادل 4 مرات وخسر مرة، وتمكن من إحراز 19 هدفًا واهتزت شباكه 6 مرات.
على الجانب الآخر، تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء من تحقيق الفوز 4 مرات، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر 6 لقاءات في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وسجل 16 هدفًا واستقبل 22 هدفًا.