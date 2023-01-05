الاتحاد والهلال يتألقان هجوميًا نهاية الشوط الثاني

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يترقب الجمهور كلاسيكو الاتحاد والهلال في دوري روشن السعودي، في ظل المنافسة القوية لتحقيق الفوز والتقدم في جدول ترتيب البطولة.
ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة الاتحاد والهلال عند الساعة 8:30 مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.
وقبل كلاسيكو اليوم، يحتل الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، ويملك لقاء مؤجلًا أمام الشباب، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الخامس برصيد 22 نقطة.
ويسعى الاتحاد والهلال للظهور بشكل مميز وخطف الثلاث نقاط، أملًا في تعثر المنافسين وخطف الصدارة، ويتألق الفريقان هجوميًا في الدقائق الأخيرة من المباريات بدوري روشن السعودي، ما يزيد من صعوبة مواجهة اليوم.
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تسجيل 16 هدفًا ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، بواقع 3 أهداف حتى الدقيقة 30، و4 أهداف حتى الدقيقة 60، و9 أهداف في النصف ساعة الأخيرة.
على الجانب الآخر، تمكن الزعيم من تسجيل 20 هدفًا قبل مباراة الاتحاد والهلال في دوري روشن السعودي، وجاء معظمهم في النصف ساعة الأخيرة بواقع 8 أهداف، فيما أحرز 6 أهداف حتى الدقيقة 30 ومثلهم للدقيقة 60.