الاتحاد يتفوق على الفيحاء في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد والفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي، بتقدم العميد بهدف دون رد.

وكان النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله أحرز الهدف الوحيد للعميد بالدقيقة الـ2 مع بداية المباراة.

الاتحاد يُهدر فرصة هدفين

وشهدت الدقيقة الـ29 طرد اللاعب عبدالرحمن السفري لاعب نادي الفيحاء بعد تدخله العنيف على المصري طارق حامد لاعب العميد.

وفي الدقيقة الـ38 تم إلغاء هدف أصفر جدة الثاني بداعي وجود تسلل على اللاعب رومارينيو.

كما شهد الشوط الأول، إهدار اللاعب عبدالرحمن العبود ركلة جزاء للعميد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.