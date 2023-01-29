الاتحاد يتفوق على الفيحاء في الشوط الأول

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انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد والفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي، بتقدم العميد بهدف دون رد.
عبدالرحمن العبود يهدر ركلة الجزاء ❌#الفيحاء_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/O3tqyNL1liقد يهمّك أيضاً
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 29, 2023
وكان النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله أحرز الهدف الوحيد للعميد بالدقيقة الـ2 مع بداية المباراة.
وشهدت الدقيقة الـ29 طرد اللاعب عبدالرحمن السفري لاعب نادي الفيحاء بعد تدخله العنيف على المصري طارق حامد لاعب العميد.
وفي الدقيقة الـ38 تم إلغاء هدف أصفر جدة الثاني بداعي وجود تسلل على اللاعب رومارينيو.
كما شهد الشوط الأول، إهدار اللاعب عبدالرحمن العبود ركلة جزاء للعميد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.
حمدالله يفتتح أول الأهداف في السوبر 🔥
الفيحاء 0 × 1 الاتحاد#الفيحاء_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/oRXu8KcYJa
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 29, 2023