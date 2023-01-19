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ضمن منافسات الجولة الـ14

الاتحاد يتقدم على الفيحاء بثلاثية في الشوط الأول

2023-01-19 الساعة 7:07
الاتحاد يتقدم على الفيحاء بثلاثية في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الاتحاد ضد الفيحاء ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي بتقدم العميد بثلاثة أهداف دون رد.

تقدم الاتحاد ضد الفيحاء

وبدأت مباراة الاتحاد ضد الفيحاء المقامة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة بشكل سريع، وضغط لاعبو العميد بقوة بحثًا عن هز الشباك مبكرًا، وسط تألق دفاعي من الفريق البرتقالي.

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ونجح البرازيلي إيغور كورونادو في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 23 من كرة ثابتة بشكل مميز، واستمرت المحاولات من الفريقين لتسجيل هدف جديد.

الاتحاد ضد الفيحاء
جانب من المباراة – المصدر @ittihad

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضغطه لتعزيز تقدمه بهدف ثان، وحصل على ركلة جزاء سددها عبدالرزاق حمدالله بنجاح عند الدقيقة 45، لتشتعل المباراة وسط سيطرة من أصحاب الأرض.

وتمكن هارون كمارا من تسجيل الهدف الثالث من تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الوقت بدل الضائع، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الفيحاء بثلاثة أهداف نظيفة.

كورونادو
كورونادو – المصدر @ittihad

الفريقان في دوري روشن

وقبل مواجهة اليوم، يحتل العميد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 15 نقطة.

الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

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