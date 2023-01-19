لحظة سجود ماجد المهندس فور وصوله مطار البصرة ترقية سعد بن محمد المطرود للمرتبة الرابعة عشرة توضيح من التأمينات الاجتماعية بشأن عمل المشترك لدى أكثر من وظيفة اللحوم المزيفة حيلة فشلت في إنقاذ العالم الاتحاد يتقدم على الفيحاء بثلاثية في الشوط الأول وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة معادن السديس: إنشاء قطاع للاهتمام بالمتقاعدين ولجنة للاستفادة من خبراتهم السيسي يطمئن المصريين: ليس لدينا أزمة دولار مارتينيز يناقش مع رونالدو مستقبله الدولي رجل استدان لشراء أرض وأنقذ رجلاً من السجن فحدث ما لا يتوقعه!
انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الاتحاد ضد الفيحاء ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي بتقدم العميد بثلاثة أهداف دون رد.
وبدأت مباراة الاتحاد ضد الفيحاء المقامة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة بشكل سريع، وضغط لاعبو العميد بقوة بحثًا عن هز الشباك مبكرًا، وسط تألق دفاعي من الفريق البرتقالي.
ونجح البرازيلي إيغور كورونادو في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 23 من كرة ثابتة بشكل مميز، واستمرت المحاولات من الفريقين لتسجيل هدف جديد.
وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضغطه لتعزيز تقدمه بهدف ثان، وحصل على ركلة جزاء سددها عبدالرزاق حمدالله بنجاح عند الدقيقة 45، لتشتعل المباراة وسط سيطرة من أصحاب الأرض.
وتمكن هارون كمارا من تسجيل الهدف الثالث من تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الوقت بدل الضائع، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الفيحاء بثلاثة أهداف نظيفة.
وقبل مواجهة اليوم، يحتل العميد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 15 نقطة.