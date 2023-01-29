الاتحاد يحتفل بأول سوبر أمام 48 ألف متفرج

احتفل نجوم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، باللقب الأول لهم في بطولة كأس السوبر السعودي، بعد الفوز في المباراة النهائية مساء اليوم على نادي الفيحاء بثنائية دون رد.

وتسلم المصري أحمد حجازي قائد الفريق الكروي الأول بأصفر جدة، لقب السوبر من ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على أرضية ملعب الملك فهد الدولي وأمام أعين 48 ألف متفرج حضروا المباراة النهائية.

وبعد تسلم اللقب، حرص نجوم العميد على الاحتفال بالكأس في أرضية ملعب الدرة لعدة دقائق.

4 ملايين ريال مكافأة الاتحاد

وانتعشت خزينة العميد، بـ 4 ملايين ريال وذلك بعد فوزه بلقب كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخه.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر منح بطل السوبر السعودي نسخة 2022، 4 ملايين ريال بزيادة مليوني ريال على الجائزة في النسخ الـ8 السابقة، بينما نال نادي الفيحاء مليوني ريال كونه الوصيف، وحصد كل من الهلال والنصر مليون ريال لكل فريق بعد خروجهما من دور نصف النهائي.

وحصد اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، لقب رجل المباراة النهائية لـ كأس السوبر السعودي، بعد أن سجل هدفين في شباك نادي الفيحاء مساء اليوم الأحد.

وسلم ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، حمدالله جائزة رجل المباراة، كما أصبح النجم المغربي الهداف التاريخي لـ بطولة كأس السوبر بإحرازه 5 أهداف.

ويستعد العميد لمواجهة الطائي يوم السبت المقبل في الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث يتواجد أصفر جدة حاليًّا في المركز الرابع برصيد 31 نقطة في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي.