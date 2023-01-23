الاتحاد يحلم بحصد كأس السوبر السعودي للمرة الأولى

يأمل الاتحاد بقيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، للظهور بشكل مميز في كأس السوبر السعودي، وحصد اللقب لأول مرة في تاريخه.

الاتحاد ضد النصر

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد النصر، مساء يوم الخميس المقبل، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي 2022.

لقب كأس السوبر السعودي الأول

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لتجاوز عقبة النصر، والتأهل إلى المباراة النهائية والمنافسة على اللقب، خاصة أن العميد يُقدم مستوى مميزًا مع نونو سانتو خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 31 نقطة من الفوز 9 مرات والتعادل في 4 لقاءات، وخسر مرة واحدة فقط، ما يطمئن جماهيره قبل المشاركة في كأس السوبر السعودي.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نهائي كأس السوبر السعودي مرتين، الأولى ضد الفتح في النسخة الأولى من البطولة عام 2013، وخسر بنتيجة 3/2 على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.

وخسر الاتحاد اللقب في المرة الثانية أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بهدفين مقابل هدف في نهائي عام 2018 الذي أُقيم على ملعب “لوفتس رود” في لندن، ويأمل في تحقيق البطولة في مشاركته الثالثة.