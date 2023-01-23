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يبدأ مشواره بمواجهة النصر

الاتحاد يحلم بحصد كأس السوبر السعودي للمرة الأولى

2023-01-23 الساعة 5:06
الاتحاد يحلم بحصد كأس السوبر السعودي للمرة الأولى
المواطن - فريق التحرير

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يأمل الاتحاد بقيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، للظهور بشكل مميز في كأس السوبر السعودي، وحصد اللقب لأول مرة في تاريخه.

الاتحاد ضد النصر

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد النصر، مساء يوم الخميس المقبل، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي 2022.

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كأس السوبر السعودي
كأس البطولة – المصدر @SaudiSuperCup

لقب كأس السوبر السعودي الأول

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لتجاوز عقبة النصر، والتأهل إلى المباراة النهائية والمنافسة على اللقب، خاصة أن العميد يُقدم مستوى مميزًا مع نونو سانتو خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 31 نقطة من الفوز 9 مرات والتعادل في 4 لقاءات، وخسر مرة واحدة فقط، ما يطمئن جماهيره قبل المشاركة في كأس السوبر السعودي.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نهائي كأس السوبر السعودي مرتين، الأولى ضد الفتح في النسخة الأولى من البطولة عام 2013، وخسر بنتيجة 3/2 على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.

وخسر الاتحاد اللقب في المرة الثانية أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بهدفين مقابل هدف في نهائي عام 2018 الذي أُقيم على ملعب “لوفتس رود” في لندن، ويأمل في تحقيق البطولة في مشاركته الثالثة.

كأس السوبر السعودي
كأس البطولة – المصدر @SaudiSuperCup

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