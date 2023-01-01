الاتحاد يخطف الأنظار مع نونو سانتو

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو مستوى مميزًا ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

فوز الاتحاد ضد أبها

ولعب أبها ضد الاتحاد بالأمس على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز كتيبة نونو سانتو بهدفين مقابل هدف.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 25 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، ويملك مباراة مؤجلة ضد الشباب، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها عند 16 نقطة في المركز الثامن.

التألق مع نونو سانتو

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مع نونو سانتو أفضل انطلاقة في دوري المحترفين بآخر 10 مواسم، بعدما تجنب الخسارة حتى الآن، وحقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 3 لقاءات.

ويتميز الاتحاد مع نونو سانتو بالصلابة الدفاعية، حيث إنه استقبل 3 أهداف خلال 10 مباريات في دوري روشن السعودي، ليكون الأقوى دفاعيًا، ويُعادل المدرب البرتغالي رقم مواطنه روي فيتوريا مع النصر في موسم 2019/ 2020.

كما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثاني في قائمة الأكثر تحقيقًا للانتصارات في دوري روشن السعودي هذا الموسم بـ7 مباريات، خلف النصر والشباب، حيث حقق كل منهما الفوز 8 مرات.